FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklama

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonpor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada ilgili makamlara çağrı yaparak "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Infantino açıklamasında, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR GÜVENDE VE EMNİYETTE OLMALIDIR"

NTV Spor'un aktardığına göre Infantino, "Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır" dedi.

Infantino yaşananlarla ilgili son olarak, "İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.