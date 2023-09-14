FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. Arjantin ile Dünya Kupası kaldıran Lionel Messi de listede yer aldı.
FIFA 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını duyurdu.
FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, en iyi futbolcu aday listesi açıklandı. Listede son UEFA Şampiyonlar Ligi kazananı Manchester City'den 5 oyuncu bulunuyor.
Futbolcu aday listesindeki oyuncus sayısı milli takım teknik direktörleri, kaptanlar, taraftarlar ve gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e inecek.
FIFA’nın internet sitesinden yapılacak oylamaya futbolseverler 6 Ekim’e kadar katılabilecek.
FIFA yılın en iyi futbolcusu adayları listesi şu oyunculardan oluşuyor:
Julian Alvarez (Manchester City)
Erling Haaland (Manchester City)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Rodri (Manchester City)
Bernardo Silva (Manchester City)
Victor Osimhen (Napoli)
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
İlkay Gündoğan (Barcelona)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Declan Rice (Arsenal)
Lionel Messi (Inter Miami)
Marcelo Brozovic (Al Nassr)