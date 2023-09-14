FIFA yılın futbolcusu adayları belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. Arjantin ile Dünya Kupası kaldıran Lionel Messi de listede yer aldı.

Spor 14.09.2023 23:01 Giriş: 14.09.2023 23:01

Güncelleme: 14.09.2023 23:04 Kaynak: DHA

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DHA