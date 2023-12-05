Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir için CHP'den aday adayı oldu

Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Sağlar, "Adayları yerel belirlerse, kendi belirlediği aday için sahada yüksek motivasyonla çalışılır" dedi.

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlar, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin daha çok belediye kazanması yereldeki parti üyelerinin iradesinin aday belirleme sürecine yansıması ile olur" dedi.

"Adayları yerel belirlerse, kendi belirlediği aday için sahada yüksek motivasyonla çalışılır" diyen Sağlar, "1989 başarısı böyle sağlandı" ifadelerini kullandı.

Sağlar paylaşımına "Bırakın adayımızı ön seçimle Mersinliler belirlesin!" ifadelerinin yer aldığı bir afişi de ekledi.