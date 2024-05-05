Fikri’miz sönmez

Fatsa’nın devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez, ölümünün 39’uncu yılında da unutulmadı. Terzi Fikri ve mücadele arkadaşları bugün SOL Parti tarafından düzenlenecek olan tören ile mezarı başında anılacak.

HABER MERKEZİ

Ordu Fatsa’nın devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez, ölümünün 39. yılında da unutulmazken çeşitli etkinliklerle anıldı.

Ankara’da bulunan Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’ta (TAKSAV) dün düzenlenen etkinlikte Sönmez’in sosyalizm anlayışı ele alınırken bugün de SOL Parti Fatsa’da anma etkinliği düzenleyecek.

Saat 13.30’da Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda, saat 13.45’te ise Yenipazar’da buluşulacak. ‘Terzi Fikri’ ve mücadele arkadaşları saat 14.00’te Sönmez’in Kabakdağı Köyü’ndeki mezarı başında anılacak.

4 Mayıs 1985 tarihinde, cezaevinde yaşamını yitiren Sönmez, halk komiteleriyle birlikte yönettiği ilçeyi sadece 9 ayda bambaşka bir yer haline getirdi. Fatsa'da sosyalist bir yönetim kurduğu gerekçesiyle, 12 Eylül Askerî Darbesi’ne giden süreçte Kenan Evren’in yönettiği ‘Nokta Operasyonu’ ile 11 Temmuz 1980’de gözaltına alındı. ‘Terzi Fikri’ darbe koşulları altında işkence görerek tutulduğu Amasya’daki cezaevinde, 47 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sönmez’in mahkemedeki savunmasında kullandığı, “Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım” sözleri tarihe geçti.

6. FİLO’YA KARŞI DURDU

‘Terzi Fikri’, DEV-GENÇ ile 6. Filo’ya karşı eylemlerde yer aldı. 1972’de THKP-C davasında yargılandı. Mahir Çayan ve yoldaşlarının Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçışı sonrası Karadeniz’e geçmelerine yardımcı olmakla suçlandı. 1974’te afla serbest kaldı. 1978-79’da “Fındıkta sömürüye son” mitinglerini örgütleyen isimlerden biri oldu.

1980 Mayıs-Temmuz ayları arasında 50’nin üzerinde kişinin katledildiği Çorum Katliamı sırasında Sönmez, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından “Çorum’u bırakın Fatsa’ya bakın” ifadeleriyle hedef gösterildi. Operasyon öncesi CHP, MSP, AP ilçe başkanlarının açıklamasındaki “Fatsa’da operasyon yapılacak bir şey yok. Huzur içindeyiz” sözleri yeterli olmadı.

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Faşizme karşı direnişin cephesi oldu

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), Ankara’da Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kültür Merkezi’nde “Fikri Sönmez'in Anısına: Sosyalizm Üzerine Tartışmalar” adlı etkinlik düzenledi. “Fatsa'nın Devrimci Fikri ve Sosyalizm Anlayışı” üzerine konuşma yapan SOL Parti MYK üyesi Bülent Forta “Fatsa Paris Komünü ve benzerleriyle adı anılacak önemli bir deneyim. Kendi geleneğini aşmayı temsil eden bir hareket” vurgusunu yaptı. Etkinlikte “Günümüzde Demokrasinin Krizi, Faşizm ve Sol” üzerine konuşan ODTÜ’den Prof. Dr. Necmi Erdoğan ise şunları aktardı: “Fatsa deneyiminin önemli bir yönü de faşizme karşı direniş cephesi mantığında aranmalı. Sözün halka verildiği bir anlayışı cisimleştiriyor. Fatsa da en geniş antifaşist cephenin kurulması anlayışını ortaya koyuyor.”