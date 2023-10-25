Filede derbi heyecanı: VakıfBank - Eczacıbaşı

Spor Servisi

Voleybol Sultanlar Ligi’nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit bugün karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı’nda yapılacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayımlanacak.

VakıfBank ve Eczacıbaşı Vodafone Sultanlar Ligi’nde çıktığı ilk 3 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Umarım keyifli bir derbi oynayacağız. Güzel bir maç bizi bekliyor. Her zamanki gibi hedefimiz kazanmak olacak. Rakibimiz sezona iyi başladı. İyi bir sonuç alıp, oyunumuzu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Takım kaptanlarından Simge Aköz ise "Lige zorlu bir fikstürle başladık ve deplasmanda VakıfBank’la karşılaşacağız. Bu maça takımca yoğun bir şekilde hazırlandık’’ ifadelerini kullandı.