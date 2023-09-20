Filenin Sultanları Arjantin'i de yendi: Olimpiyat yolunda 4'te 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yendi.

Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

B Grubu'nda yer alan ve ilk üç maçında sırasıyla Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu mağlup eden Filenin Sultanları, Arjantin engelini de aşarak grup liderliğini sürdürdü.

İLK SET: Türkiye: 25 - 16 Arjantin

İKİNCİ SET: Türkiye: 22 - 25 Arjantin

ÜÇÜNCÜ SET: Türkiye: 25 - 15 Arjantin

DÖRDÜNCÜ: Türkiye 25 - 15 Arjantin

3 grupta, 3 farklı ülkede oynanacak olimpiyat elemelerinde diğer gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD