Filenin Sultanları ‘ikide iki’ yaptı: Bulgaristan’ı set vermeden mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde Bulgaristan'ı da 3-0'la geçerek Paris yolunda 2'de 2 yapmış oldu.

Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkici sette iki ülkede hücumda etkili olurken, setin ortalarına doğru milli takım 2 sayı (11-9) öne geçti. Bulgaristan, setin ortalarında farkı kapatıp 13-12'de öne geçse de toparlanan ve defansta etkinliğini artıran milliler, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayı (12-6) öne geçti.Takım, üçüncü seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki ikinci maçını da set vermeden kazanma başarısı gösterdi.

Filenin sultanları, üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07:00’de Peru’yla karşılaşacak.

Elemelerde gruplarında ilk iki sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

Setler:



1. Set (1-0): Türkiye 25-20 Bulgaristan

2. Set (2-0): Türkiye 25-19 Bulgaristan

3. Set (3-0): Türkiye 25-25 Bulgaristan

Bu yaz Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak Türk spor tarihinde tüm branşlarda eşine daha önce rastlanmayan bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'ndeki ilk karşılaşmada da Porto Riko'yu 3-0'la geçmişti.

Elemeler 3 ülkede oynanıyor



Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya’da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.



Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.