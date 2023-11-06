Filipinler'de bir radyocu, canlı yayın sırasında öldürüldü

Filipinler'de radyo programcısı Juan Jumalon canlı yayında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Filipinler'de radyo programı sunucusu Juan Jumalon canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Jumalon'un evinde yaptığı canlı yayın sırasında öldürüldüğü belirtildi.

Filipinler polisinin yaptığı açıklamada Jumalon'un, Facebook'taki canlı yayın sırasında, stüdyo olarak da kullandığı Misamis Occidental vilayetinin Calamba bölgesindeki evine "dinleyici" olarak giren saldırganın 2 el ateş etmesi sonucu öldüğünü kaydetti.

Açıklamada saldırganın, Jumalon'un altın kolyesini alarak kendisini dışarda bekleyen işbirlikçisiyle motosiklete binerek kaçtığı belirtildi.

1986 YILINDAN BERİ 199 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının nedeninin bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların yüzünün canlı yayında görülmediği ancak kimliklerine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise yaptığı yazılı açıklamada, "Demokrasimizde gazetecilere yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecek ve basın özgürlüğünü tehdit edenler eylemlerinin tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklardır." ifadesini kullandı.

Filipinler Ulusal Gazeteciler Birliği, Jumalon'la birlikte, ülkede 1986'dan beri 199 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.