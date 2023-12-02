Filipinler’de 7,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından tsunami uyarısı yapıldı.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yerel saatle 22.37’de meydana gelen depremin derinliğinin 32.8 km olduğu duyuruldu.

Filipinler Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, yerel saatle gece yarısına kadar tsunaminin Filipinleri vurabileceği ifade edildi.

Ayrıca tsunaminin yarın Japonya’nın batı kıyısını da vurması bekleniyor.