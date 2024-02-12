Filipinler’deki heyelanda ölenlerin sayısı 68’e yükseldi

Filipinler’in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde maden sahasının yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68’e yükseldi.

Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisinden, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerden 14 cesedin daha çıkarılmasıyla ölü sayısının 68'e çıktığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı, 51 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 1100'den fazla ailenin afet bölgesinden tahliye edildiği aktarıldı.

SON 10 YILDA BÖLGEDE YAŞANAN EN CİDDİ TOPRAK KAYMASI

Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini belirten Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetti.