Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid: Her gün ölüm tehditleri alıyorum

İsrail-Hamas çatışmasına dair ilk kez konuşan Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, her gün ölüm tehditleri aldığını söyledi. "Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen Hadid, acı çeken İsrailli aileler için yas tuttuğunu söyledi.

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve kariyerine ara vermek zorunda kalan Bella Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.



NTV'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.



Hadid, "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.



"Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen Bella Hadid, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor" ifadelerine yer verdi.

"SAVAŞIN KURALLARI VARDIR"



“Ailem, 75 yıldır Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık oldu" diyen Hadid, sözlerini birlik mesajı vererek tamamladı. "Birlikte hareket etmeliyiz" diyen ve liderlerden de bunu beklediğini belirten Hadid, "Hepimiz biriz, Tanrı bizi eşit yarattı" dedi.



Hadid "Savaşın kuralları vardır ve ne olursa olsun bu kurallara uyulmalıdır. Nerede olursak olalım liderlere bu konuda baskı yapmalı, Gazze'deki acil ihtiyaçlar unutmamalı ve Filistinli masum sivillerin bu savaşta unutulmamasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.