Filistin'deki örgütlerden Netanyahu'ya cevap: İsrail, liderlerimizi hedef alırsa bedelini öder

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in, direniş liderlerine suikast düzenlemesi durumunda bunun bedelini ödeyeceğini belirtti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Hamas ve İslami Cihad yaptıkları açıklamalarla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün haftalık kabine toplantısında, "İsrail'e zarar vermeye çalışanlara bedel ödettirecekleri" yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmekle tehdit etmesinin "boş" olduğu ve direnişi zayıf düşürmede başarılı olamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail, direniş liderlerine dokunacak olursa bunun cevabını güçlü ve kararlı bir şekilde alır." ifadelerine yer verildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Musab el-Buraym da yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun tehditlerini ciddiyetle ele aldıklarını" kaydederek, "muhtemel bir savaşın İsrail'i caydıracak gelişmelere sahne olacağı" uyarısında bulundu.

FHKC: DAHA FAZLA DİRENİŞ

FHKC ise açıklamasında, "Bu düşmanı, direniş liderlerini hedef almaktan alıkoyacak şey, daha fazla direniştir. Direniş güçleri, halkımıza yapılacak herhangi bir saldırıyı, düşmanın bedelini er ya da geç ödeyeceği uzun bir hesaplaşma olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Direniş Komiteleri Sözcüsü Muhammed el-Buraym ise İsrail'in direniş liderlerini hedef alma gibi bir "ahmaklık" yapması durumunda bunun bedelini ödeyeceğini belirtti.