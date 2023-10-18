Filistin Dışişleri Bakanlığı paylaştı: Bombardıman öncesi ve sonrası Gazze
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak: DHA
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanın ardından havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı.
7 Ekim’de başlayan çatışmalarda İsrail’in işgal altındaki Gazze’ye yaptığı saldırılar sonucunda ortaya çıkan yıkımın havadan görüntülenmiş ‘öncesi ve sonrası’ fotoğraflarda kentte yaşanan yıkımın gözler önüne seriliyor.
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