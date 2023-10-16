Filistin'e destek mesajı paylaşan Bayern Münih'li futbolcunun sınır dışı edilmesi istendi

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Milletvekili Johannes Steiger, Filistin'e destek paylaşımı yapan Bayern Münih'li futbolcu Noussair Mazraoui'nin sınır dışı edilmesini istedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, Bayern Münih'te forma giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui'nin kulüple ilişkisinin kesilmesini ve sınır dışı edilmesini istedi.

Steiger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, 'Yahudi Kulübü' adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm olanakları kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

Mazraoui ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi ve neyi savunduğumu açıklamak zorunda kalmam gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Bu yüzden neden benim hakkımda tam tersinin düşünüldüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu, insanlık dışı bir durum" değerlendirmesinde bulundu.



NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafına yer vererek Filistin'e desteğini ifade eden ve Kuran'dan alıntı yapan Mazraoui, "Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" anlamına gelen bir ayeti paylaşmıştı.