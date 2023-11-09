Filistin İslami Cihat Örgütü, 2 rehineyi serbest bırakacak

Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin görüntülerini yayınlayarak, saha koşulları izin verirse 2 rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin görüntülerini yayınladı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, saha koşulları izin verirse rehinelerin serbest bırakılacağı belirtilerek, rehinelerin insani nedenlerden dolayı serbest bırakılacağı aktarıldı.

Görüntülerde, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın ve bir çocuk yer alırken, her iki rehine de kendilerine iyi davranıldığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, rehinelerin 7 Ekim'de Kibbutz Nir Oz'dan kaçırılan 77 yaşındaki Hannah Katzir ve 12 yaşındaki Yagil Yaakov olduğu belirtildi.