Filistin-İsrail çatışmalarında 28. gün | Ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 28. gününde de devam ederken İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 4 Filistinlinin daha öldürüldüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 32 bin kişi yaralandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 28. gününde de devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail'in, mülteci kapmlarını vurmasının yankıları da devam ediyor.

Gece boyu saldırılarına devam eden İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 4 Filistinlinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda iki Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler de yaralandı.

İsrail güçleri ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 27. gününde devam etti. İsrail savaş uçakları, Gazze sınırına yakın bölgelere saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında, Muhammed Sititi (31) ile Cihad İbrahim Nanaiyye (26) isimli iki Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 138'e yükseldiği bildirildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 32 bin kişiyi yaralandı.



İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Nasirat Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, geceleri görebilmek için mum yakıyor.

FİLİSTİN KANALI MUHABİRİ EBU HATAB HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV'nin haberinde, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail'in hava saldırıları sonucunda gazeteci Ebu Hatab'ın eşi, oğlu ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü aktarıldı.

Filistin Kanalı, İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda muhabirlerinden Muhammed Ebu Hatab ve ailesinin büyük bölümünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıdan saatler önce Filistin Tv kanalı muhabiri Muhammed Ebu Hatab'ın Han Yunus'taki duruma ilişkin canlı yayın görüntüleri paylaşıldı.

Haberde, gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve Han Yunus'taki Nasır Tıp Hastanesi önünde İsrail'in saldırılarıyla ilgili günlük sunumlar yaptığı, son sunumunu ise ölmeden bir saat önce hastane önünden gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, Ebu Hatab'ın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 27'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 27. gününde devam etti. İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu birçok bölgeden patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.

İSRAİL'DEN 'VERGİ FONU' KARARI

İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Kurulunun, Filistin vergi fonundan tutuklulara, ailelerine ve Gazze Şeridi'ne tahsis edilen kısmın kesilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi ile tüm iletişimi kesecek, artık (İsrail'de) Gazze'den Filistinli işçi kalmayacak ve savaşın başladığı gün İsrail'de bulunan işçiler Gazze'ye geri dönecek." ifadesine yer verildi.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.