Filistin-İsrail çatışması etkili oldu: Petrol fiyatlarında yükseliş

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar olarak gerçekleşti. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Ekonomi 09.10.2023 11:08 Giriş: 09.10.2023 11:08

Güncelleme: 09.10.2023 11:15 Kaynak: AA

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