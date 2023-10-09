Filistin-İsrail çatışması etkili oldu: Petrol fiyatlarında yükseliş
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar olarak gerçekleşti. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,28 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 83,44 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,72 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların Ortadoğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.
Filistin ile İsrail çatışmasının sonrası İran'ın Hamas'ı desteklediğini açıklamasının ardından, ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu.