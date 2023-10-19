Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 13. gün: İsrail, UNRWA'ya ait okulu vurdu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 13. gününde de devam ederken, İsrail savaş uçakları, Gazze'deki birçok yerin yanı sıra UNRWA'ya ait bir okulu vurdu. Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugüne kadar gerçekleştirilen saldırılarda 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti. İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 13. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

Hastane saldırısından kısa süre önce de Birleşmiş Milletler, Gazze'de binlerce kişinin sığındığı bir okulun vurulduğunu ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı.

UNRWA'YA AİT OKUL VURULDU

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Havuz bölgesinde evlerini terk edenlerin sığındığı Ahmed Abdulaziz Okulu yakınındaki bir evi de hedef aldı. Hava saldırıları sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

WAFA'nın bir başka haberinde ise Han Yunus'un güneyinde bulunan el-Bekri ailesinin evinin hedef alındığı İsrail hava saldırısı sonucu, aralarında 7'si çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Ağır bombardıman sonucu yıkılan evin enkazında henüz insanların bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, bakanlığın resmi Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Han Yunus ve Mısır sınırına yakın Rafah bölgesine yönelik düzenlenen İsrail hava saldırılarında, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan ölenlerin olduğunu kaydetti. Kudra, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi vermedi.

Rafah'taki saldırının düzenlendiği bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı iki evde 20 kişi can verdi.

Yine Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik İsrail hava saldırısında küçük bir bebeğin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin Cibalya bölgesin vurduğu evde 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, kentin güneybatısında Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin ikamet ettiği binalara düzenlenen İsrail saldırıları nedeniyle ölen ve yaralananların enkazdan çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: ORDUNUN KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Öte yandan İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edilen haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanlar sonucu Gazze'de 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 binden fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise 306'sı asker 1405 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını duyurdu.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Filistin halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Göstericiler İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek pankartları taşıdı. (Fotoğraf: AA)

İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının yankıları sürerken, dünyanın dört bir tarafında protestolar da devam etti. ABD'den Kolambiya'ya, Ürdün'den Fas'a, Bosna Hersek'ten Hollanda'ya kadar pek çok ülkenin halkları İsrail'e tepki gösterdi.

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23:55 | İsrail: Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

İsrail ordusu sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız" dedi.

23:10 | Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne insansız hava araçları ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Hava üssünün İHA ve roketlerle hedef aldığı ve üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Olayda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

22.00 | İsrail'in saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Enver Aziz Camii civarındaki evlere yönelik bombalı saldırısında en az 18 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

18.45 | BM'den Gazze için 'acil ateşkes' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı.

18.30 | İngiltere Başbakanı Sunak, ülkesinin İsrail’e desteğini yineledi

İsrail'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz" dedi.

18.15 | Bakan Koca'dan 'Gazze'ye yardım' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yardımla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştüğünü belirterek "planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz" dedi.-

16.26 | Sisi ve Abdullah: Filistin halkının kuşatılmasını reddediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Gazze Şeridi’ndeki askeri gerilime yönelik gelişmelerin yanı sıra bölgedeki insani koşulları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi ziyareti çerçevesinde başkent Kahire’ye gelen Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırı ve sivilleri hedef alan tüm saldırıların kınandığı görüşmede liderler, “Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesinin gerekliliğini” vurguladı.

Sisi ve Kral Abdullah, “Filistin halkının Mısır veya Ürdün’e göçe zorlanması, halkın aç bırakılması, kuşatılması ve toplu cezalandırma politikalarını” reddettiklerini teyit etti.

Liderler ayrıca, "Filistin halkının uluslararası meşru kararlara uygun olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerinde meşru haklarını elde etmesine yönelik kesin tutumunu" yineledi.

15.27 | İran'dan Mısır'a: Refah Sınır Kapısı açılsın

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce yeniden açılması ve Gazzelilere yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Reisi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mısır hükümeti ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) seslendi.

İran Cumhurbaşkanı, "Mısır hükümeti ve İİT'den beklentimiz, Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce yeniden açılması ve Gazze'deki mazlumlara yardımın ulaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

14.08 | Gazze'de can kaybı arttı, 4 hastane hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana dek 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 14 sağlık merkezinin elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğini kaydetti.

13.21 | Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi

İsrail'in 13 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze'de yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç ve tıbbi malzeme stokunun tükendiği bildirildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü İyad el-Caberi, hastanedeki durumun "çok riskli" bir boyuta ulaştığını söyledi. Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Gazze'nin orta kesiminde binlerce hastaya hizmet sunduğuna dikkati çeken Caberi, "Binlerce yaralı ve hastanın hayatı tehlikede" ifadelerini kullandı.

10.11 | Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde aralarında eski milletvekilleri ile Hamas yetkililerinin de olduğu 100 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Bat Şeria'nın farklı bölgelerinde baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin en az 100 Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Serahane, gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki yetkililerinden Hasan Yusuf'un da olduğu bazı üyeleri ile eski milletvekillerinin de bulunduğunu ifade etti.

09.20 | İsrail ordusunda ölen asker sayısı 306'ya yükseldi

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.

İsrail ordusundan konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen askerlerin sayısının 306'ya yükseldiği belirtildi.

07.07 | İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, gece boyunca, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok belde ve köylerine düzenlediği baskınlarda, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'da geçen haberlere göre, Batı Şeria'da Ramallah ve batısındaki Budrus ve Kıbya köyleri, Naleyn beldesi, Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı, Beyt Lahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı, Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinin doğu girişindeki semtler, Nablus, El-Halil ve Kalkıliye kentleri İsrail askerleri tarafından çeşitli baskınlara maruz kaldı.

Ramallah'ın Budrus köyüne baskın sırasında çıkan çatışmada Filistinli genç Cibril Avad, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan bir başka Filistinli genç de Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'a baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali, Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırısı sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ramallah'ın Kıbya köyüne hafriyat makineleriyle baskın düzenleyen İsrail askerleri, daha önce Kadumim Yahudi yerleşim bölgesi yakınında bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan ve 6 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ahmed Gayzan'ın evini yıktı.

Naleyn beldesinde onlarca eve baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, uzun süre kaldığı bölgedeki belde sakinlerinden 8 kişiyi gözaltına aldı.

Tulkerem kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskında, İsrail askerleri, girişlerine engel olmak isteyen Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. Askerler, yaralanan bir gencin tedavisi için bölgeye gelen acil servise silah atışlarıyla engel oldu.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaralanan genç Taha Mehamid (16), İsrail askerlerinin acil servisin girişine engel oldukları için kan kaybından yaşamını yitirdi. Oğlunu çatışma alanından çekip acil servise ulaştırmak isteyen babası da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından yaralandı.

05.14 | Kolombiya: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı, bir savaş suçudur

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin, "Uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Petro, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aralarında sağlık personeli, hastalar, yaralılar, mülteci nüfusun da bulunduğu 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze hastanesine yönelik saldırı uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur."

Dünyanın barışı kabul ettirmesi gerektiğini vurgulayan Petro, "Zincirin en zayıf halkası olan Filistinli sivil halka yönelik saldırının hiçbir etik ve ahlaki temeli yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

05.00 | ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkili, yönetimin İsrail politikası nedeniyle istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığında bir genel müdür, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri'nde "müttefikler ve ortaklara silah tedariki" biriminde genel müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayımladığı mektupla açıkladı.

Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında, bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, "yarar zarardan fazla oldukça" tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti.

Paul, 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak "İsrail'e ölümcül silah transferi"nin, sınırlarını aştığını belirtti.

"Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz" diyen Paul, İsrail'in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti.

Paul, "Gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz." değerlendirmesinde bulunarak ABD'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti.

"Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum." açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

04.45 | İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'e gidiyor

Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek. İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Sunak’ın “Hamas’ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği” ifade edildi.

Sunak, seyahatiyle ilgili olarak “Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas’ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

04.26 | İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın 40 kilometre batısındaki Budrus köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Budrus köyündeki gençler ile köye baskın düzenleyen İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Cibril Avad adlı Filistinli genç yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.

Yaralı tedavi için Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine götürüldü.

03.30 | İsrail savaş uçakları, Gazze'deki birçok yerin yanı sıra UNRWA'ya ait bir okulu vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu.

Evlerini terk etmek zorunda kalanların sığındığı UNRWA okuluna yönelik saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu.

02.46 | İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı

İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde, Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Hamas arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

AA'nın dayandırdığı haberde, kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösterdiği ifade edildi. Haberde, Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşaması olduğu aktarıldı.



02.38 | İsrail Savaş Kabinesi: Gazze Şeridi'ne kara harekatı kaçınılmaz

İsrail Savaş Kabinesi'nin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi. İsrail Kanal 12 televizyonunda, Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı.

AA'nın aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze'deki Hamas'a ezici bir zafer elde etmemesi durumunda Tel Aviv'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği aktarılan Biden'ın ise Kabine'ye, "ABD'nin Gazze'de İsrail'in herhangi bir kara harekatına destek olacağı" sözünü verdiği vurgulandı.

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.

01.25 | Cezayir Futbol Federasyonu, İsrail’in Gazze’deki saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetlerini askıya aldı

Cezayir Futbol Federasyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısının bir sonucu olarak, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Federasyon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'ye yönelik saldırılarda şehit düşenlerin hatırasına saygı amacıyla tüm futbol müsabakalarını bir sonraki aşamaya kadar askıya alma kararı aldı” ifadelerine yer verildi.



01.08 | Britanya Başbakanı Sunak, İsrail'e gidecek, Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

BBC'nin haberine göre; Britanya Başbakanı Rishi Sunak, bu sabah saatlerinde İsrail'i ziyaret edecek.

Sunak, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek. İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor. Britanya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; Sunak’ın “Hamas’ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplara başsağlığı dileyeceği” ifade edildi. Başbakan, “mümkün olabildiğince çabuk” bir biçimde Gazze’ye insani yardımın da sağlanması için baskı uygulayacak.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de ilerleyen günlerde Mısır, Türkiye ve Katar’ı ziyaret edecek.

00.48 | İspanya Sosyal Haklar Bakanı Belarra: İsrail ile diplomatik ilişkiler askıya alınmalı

İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, İsrail'in Filistin halkına "planlı soykırım" uyguladığı gerekçesiyle diplomatik ilişkilerin askıya alınması gerektiğini söyledi.

Bakan Belarra, "Bugün (hükümetteki) ortağımız Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) İsrail tarafından Filistin halkına karşı yürütülen bu planlı soykırıma karşı mücadelede daha ciddi davranmamızı istedim. Bunun için de İsrail devletiyle diplomatik ilişkilerimizi acilen askıya almamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

00.31 | Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırı açmayı ve 20 kamyonun geçmesini kabul ettiğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi.



00.29 | Hollanda'daki Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi



Hollanda Lahey'deki Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) önündeki gösteriye 500'den fazla kişi katıldı. Polisle grup arasında gerginlik çıktı. Grup, polise havai fişek attı. Gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.