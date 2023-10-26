Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 20. gün: İsrail'den Gazze'ye gece boyunca saldırı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 20. gününde de devam ederken İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok noktasını vurmayı gece boyunca sürdürdü. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığını aktardı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, birçok noktayı vurmayı gece boyunca sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

GAZZE'NİN KUZEYİNE BASKIN

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine 'baskın' düzenlendiğini duyurdu. İsrail kara kuvvetlerinin, dün akşam 'tank ve zırhlı araçlarla çok sayıda Hamas hedefine saldırdığı' ifade edildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak Kuzey Gazze'de faaliyette bulundu" denilirken, 'çatışmaların başlangıcından bu yana ordunun düzenlediği en büyük baskın olduğu' belirtildi.

HAMAS'IN ELİNDE 224 REHİNE VAR

Reuters'ın İsrail ordusu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 7 Ekim'deki saldırının ardından Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli rehine sayısı 224'e yükseldi.

İSRAİL HELİKOPTERİ FÜZEYLE VURULDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusun ait bir helikopteri hedef aldığını duyurdu. El Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, Kassam Tugayları'nın Gazze'nin orta kesimlerindeki El Bureyc Mülteci Kampı'nda bir İsrail helikopterini hedef aldığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre açıklamada, "Kassam Tugayları, El Bureyc'in doğusunda bir İsrail helikopterini SAM-7 füzesiyle vurdu, savaşçılarımız helikopterin vurulduğunu doğruladı" ifadesine yer verildi.

PUTİN'DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gazze'deki masum kadın, çocuk ve yaşlıların başkalarının işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması yanlış" dedi.

Şu anki önceliğin çatışmayı durdurmak olduğunu belirten Putin, aksi halde çatışmaların Orta Doğu'yu da aşacak bir noktaya ulaşabileceğini ifade etti.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRISINDA AYNI AİLEDEN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.

Şihab haber ajansı, Astal Ailesi'nden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğunu yazdı.

Han Yunus'un doğu kesimlerindeki yerleşim yerleri, hava saldırılarının yanı sıra yoğun topçu atışlarıyla da vuruldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde el-Ran Ailesi'nin evine ve kentin orta kesimlerinde Nafak caddesinde Ebu Hasira ve Abdullatif ailelerine ait iki binaya düzenlenen hava saldırılarında da ölü ve yaralılar bulunuyor.

İsrail hava saldırısı, Gazze'deki Kemal Hastanesi yakınında bulunan Rezzan gökdeleninde bir daireyi hedef aldı. Hava saldırısına maruz kalan yerde ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bir ev, İsrail uçakları tarafından hedef alındı.

Yine Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesini vuran İsrail uçakları, saldırının gerçekleştiği mahalleyi yerle bir etti. Zevayde bölgesindeki saldırı sonucu büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan Şifa Hastanesi'nin Müdürü, basına, bir binanın vurulmasının ardından kendilerine 50 cenazenin ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına 19. gününde devam etti. Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi. Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığını aktardı.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Zevayde bölgesindeki bir eve, İsrail savaş uçaklarından atılan füze sonucu gazeteci Dua Şeref ve yanındaki kızı yaşamını yitirdi.

Aksa'nın Sesi Radyosu, Gazeteci Dua Şeref'in, kurumlarında program sunucusu olarak çalıştığını duyurdu.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 21'e yükseldi.

İSRAİL ORDUSU: ÖLEN ASKER SAYISI 309'A YÜKSELDİ

İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı 309 oldu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklamasında, Golani Tugayı'nda görev yapan Başçavuş Zev Dado Zal'ın öldüğünü duyurdu.

Zal'ın çatışmaların başladığı ilk gün hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, cenaze töreninin dün yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca 7 Ekim'den bu yana süren silahlı çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısının 309'a yükseldiği belirtildi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: GAZZE'NİN KUZEYİNİN BOŞALTILMA BASKISI 'SAVAŞ SUÇU' SAYILABİLİR

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinin terk edilmesi yönünde baskı yapmasının savaş suçu sayılabileceğini bildirdi.

İngiltere merkezli Örgütten yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 21 Ekim'de Gazze'ye havadan attığı broşürlerde, Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerin boşaltılmasına yönelik ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu broşürlerle orada yaşayanlara derhal bölgeyi terk etmesi uyarısı yapıldı, hayatlarının tehlikede olduğu kaydedildi ve Gazze Vadisi'nin güneyine gitmemeyi seçenlerin terör örgütünün suç ortağı olmakla suçlanabileceği ifade edildi." denildi.

İsrail'in Gazze'ye giren insani yardımı güney bölgelerinde dağıtma uygulamasının da kuzeyde yaşayanlara yönelik bir baskı aracı olarak kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Af Örgütü, İsrail'e, zorunlu yerinden etme emirlerini iptal etme, Gazze halkında korku ve panik yaratmayı amaçlayan tehditlere son verme çağrısını yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, insani yardım dağıtımına ilişkin koşulların da kaldırılması talebi yinelenerek, Gazze'ye herkese yetecek acil yardım girişinin önünün açılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü danışmanlarından Donatella Rovera da tüm bir şehrin ya da bölgenin askeri hedef ilan edilmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Rovera, "Ayrım ilkesini ihlal ederek sivilleri veya sivil yapıları hedef almak, sivilleri öldüren ve yaralayan, ayrım gözetmeyen saldırılar gerçekleştirmek bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Havadan atılan broşürlerin etkili bir uyarı olarak nitelendirilemeyeceğini kaydeden Rovera, bu broşürlerin, İsrail'in Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmeye yönelik kanıtlar olduğuna işaret etti.

Rovera, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'de gidecek yeri olmadığı için evlerinde kalanları işlemedikleri eylemden sorumlu tutup topluca cezalandırmanın savaş suçu sayılabileceğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırılarına 20. gününde devam etti. Deyr Belah kentine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

BM'DEN ACİL UYARI: GAZZE'DE YAKIT TÜKENİYOR

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı, Gazze’de yakıtın tükendiğini belirtti. Sevkiyatların acil olarak Gazze’ye ulaştırılması için çağrı yapıldı.

Ajanstan önceki gün yapılan açıklamada; yakıtın sadece Çarşamba gecesine kadar yeterli olacağı aktarılmıştı.

Yakıtın tükenmesi durumunda hastaneler faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak. İsrail, Gazze’ye sadece tıbbi malzeme ve gıda yardımlarının girişine izin vermişti.

İSRAİL ORDUSU SON 24 SAATTE GAZZE’DE 250 YERİ HAVA SALDIRISIYLA VURDU

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze’de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze’deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

JAPONYA'DAN İNSANÎ YARDIM ÇAĞRISI

Japonya, İsrail'i, Gazze'deki bombardımanı durdurarak insani yardıma izin vermeye çağırdı. Reuters'in aktardığına göre Japonya'nın dışişlerinden sorumlu devlet bakanı ile İsrail'in Japonya Büyükelçisi arasında dün yapılan toplantıda Japonya bu talebini resmî olarak dile getirdi.