Filistin Kızılayı: İsrail askerlerinin baskınının ardından Han Yunus'taki sığınmacı çadırları ateşe verildi

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "baskının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere İsrail tarafından gerçekleştirilen katliam ve ihlallere eklenen bir savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki merkezinde bulunan sığınmacı çadırlarının ateşe verildiğini duyurdu.

Daha önce kentteki Kızılay binasına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, binanın dış duvarını yıktığı, çalışanlara ve sığınmacılara ateş açtığına dikkat çekilen açıklamada, ekiplerinin, yaralıların, hastaların ve binadaki binlerce yerinden edilmiş kişinin güvenliğinden "derin endişe duyulduğu" ifade edilerek "durumun daha tehlikeli hale geldiği" uyarısında bulunuldu.

Kızılayın ses kaydını yayınladığı Acil Bölüm Başkanları Muhammed Ebu Musbih de İsrail güçlerinin Kızılay binasının önünde konuşlandığını, merkezin yakınındaki El-Emel Hastanesinin çevresine kurulmuş sığınmacı çadırlarına sis bombası attıklarını söyledi.

Birden fazla çadırın ateşe verildiğini belirten Ebu Musbih, İsrail araçlarının hastane avlusuna da konuşlandırıldığını, çeşitli yönlerden ateş edildiğini belirtti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

İsrail askerlerinin ağır silahlarla Han Yunus'taki Filistin Kızılayı binasına ve Emel Hastanesi'ne baskın yapmasının ardından yeni bir katliam gerçekleştireceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "baskının Gazze Şeridi'nde Filistinlilere İsrail tarafından gerçekleştirilen katliam ve ihlallere eklenen bir savaş suçu" olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini ve her iki yerdeki çalışanlar ile buralara sığınan insanlardan mekanları boşaltmalarının istendiğini bildirmişti.

SALDIRILARDA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 751'e yükseldi, 65 bin 636 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.