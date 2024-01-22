Filistin Kızılayı: İsrail, Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sebebiyle bölgedeki ekibiyle iletişimin kesildiğini duyurdu. Öte yandan İsrail'in Han Yunus kentinde sığınma merkezlerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınma merkezlerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin sığınma merkezlerini bombalaması sonucu ölü ve yaralılar olduğu aktarılan açıklamada, Han Yunus'taki karargâhlarının kuşatılması nedeniyle ambulansların yaralıları tahliye etmek için hareket edemediği kaydedildi.

AA muhabiri de Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde 4 sığınma merkezinin dün gece hava saldırılarının hedefi olduğu bilgisini paylaştı. Bu merkezler, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu ve El-Mevasi Okulu.

Filistin Kızılayı bugün, Han Yunus'taki ekibiyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

SALDIRILARDA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 105'e yükseldi.

62 bin 681 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 164 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.