Filistin Kızılayı, İsrail'in tehdit ettiği Kudüs Hastanesi'nde çalışmanın süreceğini duyurdu
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin bombalama tehdidinde bulunduğu Gazze'deki Kudüs Hastanesini tahliye etmeyeceklerini bildirdi.
Kaynak: AA
Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin bombalama tehdidinde bulunduğu Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni tahliye etmeyeceklerini bildirdi.
Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin çevresini hedef aldığını ve hastaneyi bombalama tehdidini yinelediğini belirtti.
Nems, hastaneyi boşaltmamaya ve çalışmayı sürdürmeye karar verdiklerini ifade etti.
Filistin Kızılayı, öğle saatlerinde İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan itibaren hastane çevresinin vurulduğunu duyurmuştu.
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