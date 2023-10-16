Filistin Milli Futbol Takımı maçlarını Cezayir'de oynayacak

Filistin Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası ve 2027 Asya Kupası Elemeleri iç saha maçlarını Cezayir’de oynayacak.

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ile 2027 Asya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarına ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

İsrail’in, Filistin topraklarına saldırıları nedeniyle Filistin Milli Futbol Takımı'nın müsabakalarında Cezayir ev sahipliği yapacak.

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve 2027 Asya Kupası Elemeleri'ndeki tüm maçlarında ev sahibi olacaklarını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cezayir’in, bu spor etkinliklerinin tüm masraflarını üstleneceğine dikkat çekilirken, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk mücadelesi olan Filistin - Avusturalya maçının 21 Kasım 2023’te Cezayir’de yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in A Milli Takım'ın ülkeden çıkmasına izin vermemesi sebebiyle UEFA da İsrai A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını ertelediğini duyurmuştu.