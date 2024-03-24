Filistin: Netanyahu, krizi çözecek siyasi girişimlere uzak duruyor

Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'yi yok etmeye ve halkı olmayan bir yer haline getirmeye çalıştığını ve krizi sonlandıracak hiçbir siyasi girişime yanaşmadığını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ateşkes ve esir takası görüşmeleri ile Gazze'deki son duruma dair açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'yi yok etmeye ve halkı olmayan bir yer haline getirmeye çalıştığı ve krizi sonlandıracak hiçbir siyasi girişime yanaşmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Netanyahu, daha fazla katliam işlemek, soykırımı derinleştirmek, Gazze'yi tamamıyla yıkmak ve halkı buradan göçe zorlamak için zaman kazanmaya çalışıyor. Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri, sivillerin korunması ve temel insani ihtiyaçlarının güvence altına alınmasına yönelik tüm uluslararası talep ve çağrılara 'acil insani ateşkesi reddetme' plağını başa sararak cevap veriyor" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in tutumunun, soykırımı sürdürme isteğinin teyidi olduğu dile getirilen açıklamada, "Netanyahu, Gazze'deki kriz için askeri çözümleri tercih ediyor, savaşı siyasi yollarla durdurmaya yönelik herhangi bir formül veya siyasi girişimi düşünme ve araştırma zahmetine girmiyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun ve sivilleri koruma ve onlara yardım götürme konusunda istekli olduklarını iddia eden ülkelerin durumu karşısında büyük şaşkınlık duyulduğu, bu ülkelerin, siyasi girişimlerde bulunarak, Netanyahu'nun savaştaki gerçek hedeflerini ortaya çıkarmaktan aciz oldukları dile getirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de, bağlayıcılığı olan bir karar alarak, Netanyahu'nun hedeflerine daha ciddi bir şekilde karşı koyma çağrısı yapıldı.