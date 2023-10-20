"Filistin temalı ürünler yayından kaldırıldı" iddiası: Trendyol’dan açıklama geldi

E-ticaret platformu Trendyol'un, Filistin temalı ürünleri kasıtlı olarak yayından kaldırdığı öne sürüldü. Trendyol'dan yapılan açıklamada, "İddialar tamamen asılsızdır" denildi.

E-ticaret platformu Trendyol, Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ’’Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır."

Trendyol'un açıklamasında şunlar ifade edildi: "Türkiye’nin Trendyol’u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."