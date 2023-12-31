Filistinli eski Bakan, İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürüldü

Eski Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Yusuf Cuma Abdulhadi Selame, İsrail'in Gazze'deki evini hedef aldığı hava saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin'in eski Vakıflar ve Din İşleri Bakanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Yusuf Cuma Abdulhadi Selame, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.

Haberi Filistin resmi ajansı WAFA duyurdu.

İsrail ordusu Selame'nin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 69 yaşındaki Selame yaşamını yitirirken, ailesinden çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yayımladığı taziye mesajında, Şeyh Selame'nin hayatını kaybetmesinden dolayı Filistin halkına, ülke dışında yaşayanlara ve Arap ve İslam dünyasına başsağlığı diledi.

2005-2006 YILLARINDA BAKANLIK YAPMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Iştiyye, "86 gündür kanlı fasılları devam eden, soykırım ve etnik temizlik suçuyla öldürülen halkımızın binlerce şehidinin arasına Şeyh Selame de katıldı" ifadesine yer verdi.

Filistin Başbakanı, "Mevla Azze ve Celle, Şeyh Selame'ye ve tüm şehitlerimize rahmet ve mekanlarını cennet eylesin." şeklinde dua etti.

Eski Mescid-i Aksa Hatibi Selame, 2005-2006'da Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.