Filistinli sendikalar: ‘Silahları durdurun’

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Filistinli sendikalar ve meslek örgütleri, uluslararası sendikaları İsrail'in silahlandırılmasının durdurulması için harekete geçmeye çağırdı. Evrensel’in haberine göre “Filistinli sendikalar uluslararası meslektaşlarımızı ve vicdan sahibi herkesi İsrail’in işlediği suçlara her türlü ortaklığa son vermeye, en acilinden de İsrail’le silah ticaretini, tüm finansmanı ve askeri araştırmaları durdurmaya çağırmaktadır. Harekete geçme zamanı geldi, Filistinlilerin hayatları pamuk ipliğine bağlı” denilen açıklamada şu çağrı yapıldı:

HALKLARIN KURTULUŞU İÇİN HAREKETE GEÇİN

“Dünyanın neresinde olursanız olun, İsrail devletinin ve ablukanın altyapısında yer alan şirketlerin silahlandırılmasını engellemek için derhal harekete geçmenizi istiyoruz. İlgili sektörlerdeki sendikaları; İsrail için silah üretmeyi reddetmeye, İsrail’e silah taşımayı reddetmeye, sendikalarda bu yönde önergeler kabul etmeye, İsrail’in acımasız ve yasa dışı kuşatmasının uygulanmasına dahil olan suç ortağı şirketlere karşı, özellikle de kurumunuzla sözleşmeleri varsa, harekete geçmeye, Hükümetlere İsrail’le tüm askeri ticareti ve ABD örneğinde olduğu gibi İsrail’e sağlanan finansmanı durdurmaları için baskı yapmaya çağırıyoruz. Sizden, sendikaların tarihsel olarak yaptığı gibi, adaletsizlik karşısında sesinizi yükseltmenizi ve harekete geçmenizi istiyoruz. Bu çağrıyı, Filistinlilerin adaleti ve özgürlüğü için verilen mücadelenin sadece bölgesel ve küresel bir mücadele olmadığı inancıyla yapıyoruz. Bu, dünyadaki tüm mülksüzleştirilmiş ve sömürülmüş halkların kurtuluşu için bir kaldıraçtır.”