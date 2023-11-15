Filistinli sendikalardan ateşkes, boykot ve grev çağrısı

Filistin Sendikalar Federasyonu derhal ateşkes, insani yardım, boykot ve grev çağrısı yaptı. Tüm sendikalar "29 Kasım Filistin İşçileri ve Halkıyla Dayanışma Günü" vesilesiyle “Özgür Filistin” sloganıyla dayanışma etkinlikleri düzenlenmeye davet edildi.

Dış Haberler Servisi

Filistin Sendikalar Federasyonu (PGFTU) İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulmasını istedi.

Filistin İşçileri ve Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla grev çağrısının yapıldığı açıklamada, "derhal ateşkes ve insani yardım" taleperi yinelendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Filistin sendikaları olarak Arap Sendikalar Konfederasyonu’nun (ATUC) 10-12 Kasım tarihlerinde Tunus’ta düzenlenen Genel Kurul’a sunduğu bildiriyi hatırlatmak istiyoruz:

• "Uluslararası işçi dayanışması, halkların kendi kaderini tayin hakkı ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) temel ilkelerine bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

• Gazze halkına yönelik saldırı ve katliamların sona erdirilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi, bölgeye insani yardım ulaştırılması ve savaş sırasında sivillerin korunmasına yönelik 4. Cenevre Sözleşmesi'nin (1949) uygulanması taleplerimizi yineliyoruz.

• Birleşmiş Milletler kuruluşlarını uluslararası kararları uygulamaya çağırıyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerin yasadışı olduğunu hatırlatarak buralarda yapılan yatırımların durdurulması için herkesi boykota davet ediyoruz.

• Gemi ve liman işçilerini işgal makamlarına giden tüm mühimmat ve silahların yüklenmesini taşınmasını reddetmeye ve iş bırakmaya çağırıyoruz.

• Tüm sendikaları 29 Kasım Filistin İşçileri ve Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle tek bir slogan çerçevesinde “Özgür Filistin” konulu eş zamanlı uluslararası dayanışma etkinlikleri düzenlenmeye davet ediyoruz.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

7 Ekim 2023’ten bugüne kadar Gazze’de en az 11 200 kişi şehit oldu. Şehitlerimizin çoğu kadınlar ve çocuklardır.

198 sağlık işçisi, 93 BM çalışanı ve 50 gazeteci katledildi. Gazze’de 27 800 ve Batı Şeria’da 2550 kişi ağır yaralandı.1500’ü çocuk 3000 kişi enkaz altında.

7 Ekim’den bu yana 2400’ü Batı Şeria’da toplam 9000 Filistinli tutuklandı.

1.6 milyon kişi yerinden edildi. Bunların çoğu zaten Birlemiş Milletler sığınaklarında, yardım merkezlerinde, okullarda, hastanelerde veya akrabalarının evlerinde yaşıyordu.

Hastaneler ve sağlık ocakları yakıt yetersizliği veya bombardıman nedeniyle kapandı. 2000 yatak kapasiteli 24 hastane işgalcilerin tehditleri nedeniyle boşaltıldı. 60 ambülans kullanılmaz hale geldi.

7 kilise ve 11 cami zarar gördü. Gazze’deki okulların bazıları tamamen yıkıldı. Birleşmiş Milletler tesisleri de zarar gördü. Gazze’de 270 bin ev zarar gördü. Bu rakam Gazze’nin yarısı anlamına geliyor.

Elektrik, su ve iletişim kesildi. Kuşatmanın ve fırınların bombalanmasının sonucu olarak 1 milyon Gazzeli açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Şehitlerimizin arasında İsrail’de çalışan işçiler de bulunuyor. Bunların bazıları işlerine giderken veya işten eve dönerken yerleşimciler tarafından öldürüldü. Zeytin toplayan çiftçilere yönelik saldırılar devam ediyor.

Pek çok işçi çalışma izni iptal edildikten sonra sınır dışı edildi. Bazıları evlerine dönemedi. 5800 işçi sendika binalarında kalıyor. 4000 işçi gözaltında. Bu işçilerin rehine takasında kullanılmak üzere bekletildiğini tahmin ediyoruz. Gözaltındaki işçilerin işkence gördüğüne dair kanıtlar bulunuyor.

ASKERİ ÇÖZÜM YOK

Filistin Sendikalar Federasyonu olarak vurgulamak istiyoruz;

• Gazze için askeri bir çözüm yoktur.

• Gazze'nin Filistin’den izole edilmesini kabul edilemez.

• Derhal ateşkes sağlanmalı ve Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmalıdır.

• Hastanelere yönelik bombardıman ve kuşatma durdurulmalıdır.

• Gazze Şeridi için insani ve tıbbi yardım sağlanmalıdır.

• İsrail ve Batı Şeria'daki işçilere yönelik baskı ve gözaltılar son bulmalıdır.

• Tutuklanan veya mahzur kalan işçilerin evlerine güvenli dönüşü sağlanmalıdır.

• Gazze ve Batı Şeria'daki tüm tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır."