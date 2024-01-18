Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor: Ölenlerin sayısı 367'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.

İsrail'in Gazze saldırılarına başladığından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 367'ye ulaştığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hayatını kaybedenler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 367 Filistinlinin öldürüldüğü, bunların 97'sinin çocuk olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, ayrıca, İsrail güçlerinin saldırılarında 637'si çocuk, 4 bin 212 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı günden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.