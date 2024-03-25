Filiz Akın’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sanatçı Filiz Akın, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada ilaçlar nedeniyle gününün 8 saatini hastanede geçtiğini belirterek, "Şu anda ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim" dedi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, Instagram’dan sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden Akın, son olarak hasta odasında çektirdiği bir videoyu yayınladı.

"10 GÜNÜM DAHA VAR SANIRIM"

Tedavi süreci hakkında hakkında açıklama yapan sanatçı, "İyi haber... Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum" ifadesini kullandı.