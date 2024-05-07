Final four’a bir kala

Euroleague’de dörtlü finale kalacak 3 takım bugün ve yarın oynanacak maçlar sonunda belli olacak. Monaco’yla karşılaşacak olan Fenerbahçe maçtan galibiyetle ayrılarak beş yıllık final four hasretini noktalamak istiyor.

Sercan SİNECAN

Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı basketbol organizasyonu olan Euroleague’de final four’a kalacak üç takım bugün ve yarın oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Şu ana kadar dörtlü finale ilk bileti alan takım olan Real Madrid, Baskonia’yı üç maçta da mağlup ederek adını son dörde yazdırmayı başarmıştı. İspanyol temsilcisi normal sezonu da lider tamamlamıştı.

Geride kalan serilerde ise çok büyük bir çekişme bulunuyor. Monaco-Fenerbahçe Beko, Panathinaikos-Maccabi Playtika ve Barcelona-Olimpiakos play-off serilerinde durum 2-2’ye geldi. Beşinci ve son maçları kazanacak takımlar final four’da kupa mücadelesi vermeye hak kazanacak. Büyük gerilime ve heyecana sahne olan serilerden biri de Fenerbahçe-Monaco eşleşmesi. Fenerbahçe, son olarak 2019 yılında yer aldığı Dörtlü Final’e bir kez daha katılmak istiyor.

5 YILDIR 4’LÜ FİNALDE YOK

Efsane başantrenör Zeljko Obradovic’ten sonra Dörtlü Final’e uzak kalan sarı-lacivertliler, Monaco karşısında avantajı eline geçirmesine rağmen İstanbul’daki 4. maçı kaybedince işi zora soktu. Fenerbahçe, yarın Monaco’yu deplasmanda yenmesi durumunda, beş yıl aranın ardından tekrar dörtlü finalde yer alacak. Geçen yıl dörtlü finale kalan ve üçüncü olan Monaco ise üst üste ikinci kez en iyi 4 takım arasına kalmaya çalışacak.

PANA’NIN BÜYÜK HASRETİ

Dörtlü Final bileti için ilk olarak bugün Panathinaikos ile Maccabi karşılaşacak. Atina’da oynanacak maç saat 21.15’te başlayacak. Son dörtlü final’ni 2011’de Obradovic yönetiminde oynayan Panathinaikos, Ergin Ataman’la 13 yıllık hasreti bitirmeyi istiyor. İsrail ekibi Maccabi’yi oldukça gergin geçen bir seri oynayan Panathinaikos, OAKA Altion’da müthiş atmosferde yarın rakibini yenerek Berlin bileti almaya çalışacak. Rakibine dördüncü maçta kaybederek saha avantajını yitiren Maccabi ise bu sezon Atina’da iki kez yendiği rakibini bir kez daha mağlup ederek, 2014’ten sonra ilk kez final four’da yer almak için mücadele edecek.

Anadolu Efes’le 2021 ve 2022’te Euroleague’de kazanan Ergin Ataman, Panathinaikos’la da bunu başararak bir kez daha tarihe geçmek istiyor. Diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Barcelona evinde Olimpiakos’u ağırlayacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak.