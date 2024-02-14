Fincanları tükürerek 'temizleyen' kahvecinin ifadesi ortaya çıktı

Edirne'de bir AVM'de kahve satışı yapan bir dükkanda işletmecinin fincanları tükürerek temizlemesinin görüntüleri ortaya çıktı. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletmecinin ifadesi ortaya çıktı.

Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti.

Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İşletmeci H.Z. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

H.Z'nin, ifadesinde, görüntülere yansıyan bardakların dekor amaçlı olduğunu, söz konusu bardakla kahve satışı yapmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.