Fındığı kurutan kahverengi kokarcayı bakanlığın önünde saldı: “Biraz da siz uğraşın”

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlenen kahverengi kokarcayı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önüne bıraktı.

HABER MERKEZİ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sıradışı bir eyleme imza attı. Adıgüzel, günde 30 kilometre yol kateden, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlenen kahverengi kokarcayı Başkent’te Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önüne bıraktı.

“Ordu'dan taze getirdik, biraz da siz uğraşın” diyen Adıgüzel, kavanozun içinde getirdiği kahverengi kokarcayı serbest bırakmadan önce şu açıklamayı yaptı:

“Tarım Bakanı ile kahverengi kokarcayı tanıştırma etkinliğine hoşgeldiniz. Bu mücadelede bugüne kadar yattın, bundan sonra yatamayacaksın. Çünkü yatak odalarına kadar girebiliyor. Buradan bakanın odasına dakikalar içinde, Sn. Erdoğan'a da 4 saatte ulaşabilir. Biraz da Onlar uğraşsın.”