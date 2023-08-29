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Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 29.08.2023 18:21
  • Giriş: 29.08.2023 18:21
  • Güncelleme: 29.08.2023 18:22
Kaynak: iHA
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Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Kaza, Fatsa-Aybastı karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Ferhat Meçu yönetimindeki 72 D 9055 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Selahattin Coşkun'un kullandığı 77 AC 395 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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