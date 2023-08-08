Fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, saat 11.00 sıralarında Çarşamba-Ayvacık kara yolunda fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, 13 kişi yaralandı.
Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Gökçeli mevkisi Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi.
Fındık işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü Oktay Zengin, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için manevra yaptı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bu sırada kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi.
Kazada, minibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.