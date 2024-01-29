Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Finlandiya'da 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Adaylardan Alexander Stubb ve Pekka Haavisto, cumhurbaşkanı seçilmek için yarışacak.
Kaynak: AA
Finlandiya'da 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işleminin sona erdi.
Oy verme işleminin ardından Cumhurbaşkanı Adayları, Helsinki belediye binasında bir araya gelerek seçim sonuçlarını açıkladı.
Adaylardan Alexander Stubb ve Pekka Haavisto, %27,2 ve %25,8 oy oranlarıyla ikinci tura geçti.
İki aday basın toplantısı düzenledi.
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