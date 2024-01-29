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Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Finlandiya'da 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Adaylardan Alexander Stubb ve Pekka Haavisto, cumhurbaşkanı seçilmek için yarışacak.

Dünya
  • 29.01.2024 09:47
  • Giriş: 29.01.2024 09:47
  • Güncelleme: 29.01.2024 09:49
Kaynak: AA
Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Finlandiya'da 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işleminin sona erdi.

Oy verme işleminin ardından Cumhurbaşkanı Adayları, Helsinki belediye binasında bir araya gelerek seçim sonuçlarını açıkladı.

Adaylardan Alexander Stubb ve Pekka Haavisto, %27,2 ve %25,8 oy oranlarıyla ikinci tura geçti.

İki aday basın toplantısı düzenledi.

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