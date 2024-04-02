Finlandiya'da okula silahlı saldırı: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci gözaltında

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı aktarılırken bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, gözaltına alınan şüphelinin de 13 yaşında bir öğrenci olduğunu açıkladı. İlerleyen saatlerde yaralı öğrencilerden birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Finlandiya'nın Vantaa kentinde, okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulunda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

REŞİT OLMAYAN BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda 12 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 öğrencinin ise ağır yaralandığını belirtti.

Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 13 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmaları istendi.

FİNLANDİYALI YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "derinden sarsıcı" olarak nitelendirdi.

Orpo, saldırının kurbanları, okulun öğrencileri, personel ve kurbanların sevdikleriyle birlikte olduğunu ifade ederek destek mesajı verdi.

Ampumavälikohtaus Vantaalla järkyttää syvästi. Ajatukseni ovat uhrien, heidän läheistensä ja Viertolan koulun muiden oppilaiden ja henkilökunnan luona.



Seuraamme tilannetta tiiviisti ja odotamme viranomaisten päivittyviä tietoja.https://t.co/wJjwp8mcal — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 2, 2024

İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise X platformunda yaptığı açıklamada, günün çok sarsıcı şekilde başladığını, ailelerin yaşadığı acı ve endişeyi hayal bile edemediğini ifade etti.