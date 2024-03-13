Finlandiya: Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'nın Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlandığını savundu. Ukrayna'ya desteğin artırılması çağrısı yapan Orpo, " Birleşik bir Avrupa olarak buna yeterince yanıt veremezsek, önümüzdeki yıllar tehlikelerle ve yaklaşan saldırı tehdidiyle dolu olacak" dedi.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'nın "Batı ile uzun süreli bir çatışmaya" hazırlandığını iddia ederek, Avrupa Birliği'nin (AB) bu tehdide şimdi yanıt verememesinin uzun vadeli riskler doğuracağı uyarısında bulundu.

Orpo, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili oturumda konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR YAKLAŞAN SALDIRI TEHDİDİYLE DOLU OLACAK"

Ukrayna'daki savaşa değinen Orpo, "Bugün Ukrayna'ya harcanan her Euro'nun, Rusya'nın kazanması durumunda alternatif maliyetlerle karşılaştırıldığında düşük bir bedel olduğunu söylüyorum" dedi.

Orpo, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısında bulunarak, "Rusya, açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor. Avrupa için kalıcı ve varoluşsal bir askeri tehdit teşkil ediyor. Birleşik bir Avrupa olarak buna yeterince yanıt veremezsek, önümüzdeki yıllar tehlikelerle ve yaklaşan saldırı tehdidiyle dolu olacak" ifadesini kullandı.