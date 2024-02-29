Fırat Tanış'tan İklim Tamkan'ın 'şiddet' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyuncu Fırat Tanış, bir dönem birliktelik yaşadığı İklim Tamkan'ın şiddet ve tehdit iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Fırat Tanış, bir dönem birliktelik yaşadığı piyanist ve besteci İklim Tamkan'ın oyuncu tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığı ve tehdit edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan oyuncu Fırat Tanış, "Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Tanış'ın Instagram üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

"Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır.

Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. Kamuoyuna saygılarımla."

Piyanist ve besteci İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurmuştu.

Tamkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum" ifadelerine yer vermişti.