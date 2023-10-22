Fırıncıdan madeni para sorununa çözüm: 100 TL bozuk para getirene 110 TL veriyor

Elazığ’da fırın işleten Ensari Altındağ, bozuk para sıkıntısı yaşamaya başladığını belirterek madeni para bulabilmek için dükkanının camına yazı astı. Yazıda, 100 lira 1’lik demir para getirene 110 lira verileceği belirtildi.

Elazığ'da fırın işleten Ensari Altındağ, müşterilerin çoğunluğunun yüksek banknot kağıt para veya kredi kartı kullanmasıyla birlikte bozuk para sıkıntısı yaşamaya başladığını belirterek madeni para bulabilmek için dikkat çeken bir yöntem geliştirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Altındağ, dükkanının camına astığı yazıda 100 lira 1'lik demir para getirene 110 lira vereceğini yazdı. 200 gram ekmeğin 7 liraya satıldığı kentte para üstü vermekte zorlandıklarını anlatan Altındağ, “Merkez Bankası'nda demir paraların imalatı yokmuş bu aralar. Ondan dolayı birtakım sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Girdi maliyetlerinin artışından da dert yanan Altındağ, “Sıkıntı cidden büyük. Askıda ekmek ve bayat ekmek uygulaması için gelenlerin sayısında artış var” ifadelerini kullandı.