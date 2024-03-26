Fırtına Vadisi’ne ihanet sürüyor

Rize’nin eşsiz bölgelerinden Fırtına Vadisi’ne kır lokantası yapılması için ihale açıldı. Bölge halkı endişeli. Avukat Okumuşoğlu, “Sit alanını yapılaşmaya açacak girişimler var. Hukuki başvuruları yapacağız” dedi.

Haber Merkezi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Zilkale Vadisi sınırları içerisinde bulunan 1. derece sit alanının Pazar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Kır Lokantası’ yapılması için 20 yıllığına ihaleye çıkarılması tepki çekti. Avukat Yakup Okumuşoğlu, “Biz vadiyi korumak istiyoruz, biz vadinin geleceğini garanti altına almak istiyoruz ama idare orasından burasından yapılaşmayı açmak suretiyle vadiyi adeta bir kangrene döndürmek üzere” dedi.

Avukat Okumuşoğlu şunları söyledi: “Bugünlerde Fırtına Vadisi’nde Milli Park olan alanlarda aynı zamanda sit alanı olan alanlarda yapılaşmayı getirecek olan birtakım değişiklikler yapılmakta idare tarafından. Bu hususlara ilişkin Çamlıhemşinliler olarak bir tepkimiz var. Biz vadiyi korumak istiyoruz, biz vadinin geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Ama idare orasından burasından yapılaşmayı açmak suretiyle vadiyi adeta bir kangrene döndürmek üzere. Bununla ilgili olarak çeşitli girişimlerimiz var.”

FIRTINA VADİSİ KORUNMALI

Mücadele süreci başlatacaklarını söyleyen Okumuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: İdare kendi kendine masa başında hazırlamış olduğu planlarla vadiyi adeta kevgire döndürmek üzere. Hem Milli Park hem de sit alanı olan vadide kitle turizm faaliyetleri olarak devam etmekte. Bir ucu Pazar'da diğer ucu Ayder’de olan araç kuyrukları var. Şimdi de trafiği hafifletmek için vadide yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Yine dere tarafında tahribatlar, yolun üst kotunda ormanlık alanda tahribatlar gündeme geldi. Böyle bir turizm faaliyeti sürdürülebilir değil. Doğal alanlar sit derecesini düşürerek yapılaşmaya turizme açmak gibi bir takım girişimler var. Bu da bizi son derece endişelendiren yeni bir durum. Çamlıhemşin halkı Fırtına Vadisi’ni korumak isteyen bir halktır. Çamlıhemşinliler dedelerinden nasıl miras aldılarsa gelecek kuşaklara aynı şekilde vadiyi bırakmak isteyen bir halktır.

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TAŞ OCAĞI ZULMÜ

Rize’nin doğal güzelliğine bir darbe daha… Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki ormanlık alanda iki taş kırma tesisi için ÇED süreci başlatıldı. Plana göre tesislerden biri Fırtına diğeri Hala deresi üstüne kurulacak. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre taşlar Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü’nün Çamlıhemşin-Ayder yolunun bakım onarımı için kullanılacak. Çamlıhemşin ilçesi Aşağışimşirli Köyü'nde 66 bin 579 metrekarelik alana kurulması planlanan tesisler, orman ve tarım alanlarında yer alıyor. Proje alanının içerisinden Hala Deresi geçiyor. Yaban hayatı geliştirme sahalarının da çok yakınında. “Doğal Sit Alanı” içerisinde bulunuyor. Ardeşen ilçesi Köprüköy Köyü'nde ise 80 bin 512 metrekarelik alanda aynı amaçla tesis kurulmak isteniyor. “Orman Alanı” ve “Doğal Sit Alanı” vasfında kalıyor. Kurulmak istenen tesisin hemen bitişiğinden ise Fırtına Deresi geçiyor.