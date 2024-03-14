Fırtına Vadisi’nin sit derecesi düşürüldü

Haber Merkezi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Fırtına Vadisi’nde birinci derece koruma alanı olarak tescil edilmiş olan bölgenin koruma statüsü, üçüncü derece koruma alanına düşürüldü.

Yeşil Gazete’nin haberine göre, bölge halkı ve doğa savunucuları, bu kararın Vadi’yi yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya getireceğini ifade ederek hukuki mücadele başlattı.

Fırtına Vadisi’nde 1998’de çevrecilerin mücadelesi ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenmiş olan bölgeler, artık “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. Daha önceki statüsü ile bilimsel çalışmalar dışında neredeyse insan girişinin bile yasaklandığı bölgelerde, artık rüzgar enerji santralleri (RES), güneş enerji santralleri (GES) ve bazı turizm faaliyetleri yapılabilecek. Avukat Yakup Okumuşoğlu, Çamlıhemşinlilerin konuyla alakalı endişelerini anlattı ve “Bakanlığın yetkisi var ve canları nasıl isterse öyle yapıyorlar, bu bölgede birilerinin bir şeyler yapmak istediği, bu bölgelerin birilerine söz verildiği ortada” dedi. Okumuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Çamlıhemşinliyiz. Buraların bütün meraları, yaylaları, köyleri bizlere ait. İster bize tapu versin ister vermesin, biz buraları koruyabilmek için elimizden gelen bütün hukuki çabayı göstereceğiz. Pazartesi günü davamızı açtık, birinci etaptaki yerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin kararın iptalini, bölgenin koruma statüsünün önceki haline döndürülmesini istiyoruz. Her bir noktasında itiraz edeceğiz. O alanlar Fırtına Vadisi’nin kalbi ve bu alanların yapılaşmaya açılması demek, Fırtına’da korunacak bir yer kalmayacağı anlamına geliyor.”