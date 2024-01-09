Fırtınada batan geminin kayıp 7 çalışanı 52 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 52 gündür sürüyor. Batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına ise olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan gemideki kayıp personeli arama çalışmaları 52. gününde devam etti.

Zonguldak'ta 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyori.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, kazanın gerçekleştiği bölgede karadan ve denizden arama tarama yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi de çalışmalara katıldı.

ÇALIŞMALAR, UYGUN KOŞULLARDA YENİDEN BAŞLAYACAK

Bu arada, Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verdi. Limana demirleyen geminin, uygun koşulların oluşmasının ardından yeniden faaliyete başlayacağı öğrenildi.

Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.