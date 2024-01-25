Fırtınada mendireğe çarparak batmıştı: Kayıp 7 kişi 68 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan "Kafkametler" isimli Türk gemisinde bulunan kayıp 7 personeli arama çalışmaları 68 gündür devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 68 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Ekipler, denizden arama tarama çalışmalarına devam ederken çalışmalar Alaplı ve Kandilli bölgeleri ile Bozhane Limanı'nda yoğunlaştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de sürüyor.

SÖKÜM İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​