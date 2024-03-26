Fırtınanın vurduğu Hatay'da okulların tatil edilmemesine tepki

Hatay'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle, vatandaşlar sorun yaşarken okulların tatil edilmemesine tepki gösteren, Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, "Bugün depremzede çocuklar, travmayı atlatmamış çocuklar, fırtınada 6 Şubat’ı bir daha yaşayan çocuklarımız 6. sınıfta Türkçe dersinden 9. sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türkiye geneli ortak sınava tabi tutuluyor. Buradaki depremzede öğrencilerimiz Ankara’da İstanbul’da ülkenin dört bir tarafındaki yaşıtları ile aynı sınava tabi tutuluyorlar" dedi.

Güncel 26.03.2024 17:20 Giriş: 26.03.2024 17:20

Güncelleme: 26.03.2024 17:24 Kaynak: ANKA

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