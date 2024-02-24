Fişlemeye yasal zemin

‘Fişlemeye’ olanak sağlayacak yeni yargı paketiyle kişisel bilgilere erişilebilecek. Dernekleşen tarikatlar da bu paketten yararlanacak. CHP’li Özer, “Karşı çıkmalıyız” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Ülkeyi tarikat ve cemaatlerin eline teslim etmeye çalışan Saray Rejimi, dernek ve vakıflar altında bu gerici yapıların önünü açmaya devam ediyor. Eğitimden, sağlığa, yargıdan, devlet kadrolarına kadar bulundukları her alanda vakıf ve dernekleşen gerici yapılar üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilecek.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

TBMM Adalet Komisyonu’nda, 21 Şubat’ta kabul edilen Sekizinci Yargı Paketi, içerisinde bulunan bu teklif, tartışmaları da beraberinde getirdi. Teklifte yer alan ve “Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların da kişisel verilerinin işlenebilmesine” olanak sağlayan madde, “Fişlemeye yol açacağı” gerekçesiyle tartışma yarattı. Muhalefetin, “Fişlemeye sebebiyet verebileceği ve Anayasaya aykırı olduğu” gerekçesiyle düzenlemenin teklif metninden çıkarılması teklifi ise komisyonun AKP’li ve MHP’li üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Komisyondaki görüşmelere katılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir’in maddeyi savunma yöntemi ise dikkati çekti. Bilir, düzenlemenin engelli derneklerine yönelik olduğunu savunarak, “Engellilere yönelik bir derneğin sağlık verisi işlemesi mevzuatımız çerçevesinde mümkün değil. Ama bu değişiklik yürürlüğe girdiği zaman o veriyi işleyebilecek” diye konuştu.

KİŞİSEL BİLGİLER İŞLENECEK

Teklifin TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşması halinde, Türkiye’de sayıları 20 bine dayanan cemaat ve tarikatlara yakın vakıf ve dernekler, üyelerin kişisel bilgilerini işleyebilecek. Öte yandan üzenleme, AKP iktidarı döneminde en çok tartışılan konuların başında gelen fişlemeye de kanuni zemin hazırlayacak. Düzenlemeye göre, dernekler, üyeliklerini sonlandıran kişilerin bilgilerini de “Eski üye” olmaları vasfıyla işleyecek.

‘ANAYASA’YA AYKIRI’

Düzenlemeye yönelik BirGün’e konuşan CHP Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Taşkın Özer, Devlet’in yurttaşlarının haklarını korumakla sorumlu olduğunun altını çizdi. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun genel itibarıyla bu amaç doğrultusunda çıkarıldığını anımsatan Özer, “İstenilen değişiklik, Anayasa’ya ve bunun yanında 6698 Sayılı Kanun’un özüne, sözüne ve ruhuna birçok yönüyle aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Siyasi, felsefi, dini ve sendikal amaçlarla kurulmuş vakıf ve derneklerde özel nitelikli verinin işlenebilmesinin son derece sakıncalı olduğunu kaydeden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Düzenleme, fişlemenin önünü açacak, fişlemeye kanuni zemin hazırlayacaktır. Öte yandan bir sendika, vakıf ya da derneğin, eski üyelerinin kişisel bilgilerini işleme hakkı da bu maddeyle getiriliyor. Üyelikten ayrılan kişinin, o sendika, dernek ya da vakıfla hukuki bağı ortadan kalktığı için bu halde kişisel verileri işlemesi suç teşkil eder. Yargı makamlarının fişlemeye yönelik vermiş olduğu birçok ihlal kararı mevcutken bu düzenlemeyle yeni fişlemeler, yeni hak ihlalleri kaçınılmaz olacaktır. Anayasa’ya, kanunun özüne sözüne aykırı bu düzenlemeye sonuna kadar itiraz etmek zorundayız.”