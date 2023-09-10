Fitch, not yükseltirken uyardı: Yüksek enflasyon temel risk

EKONOMİ SERVİSİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

Yüksek enflasyonun Türkiye'nin temel riski olmaya devam ettiğini belirten Fitch, “Yüksek düzeyde belirsizlik mevcut” uyarısında bulundu.

Fitch, Türkiye’de merakla beklenen açıklamasını önceki gece yayımladı. Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altı olan “B” olarak belirten kuruluş, açıklamasında “Görünümün ‘durağan'a revize edilmesi, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor” görüşünü dile getirdi. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağını tahmin eden Fitch, faiz oranının 2024'te de bu seviyede kalacağını ifade etti. Fitch, açıklamasında “Para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut” ifadelerini kullandı. Brüt uluslararası rezervlerde mayıs ayının ortasından bu yana gözle görülür bir toparlanma kaydedildiğini belirten Fitch, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Fitch, rezervlerin 2024’te de “nispeten istikrarlı kalacağı” öngörüsünü paylaştı.

BÜYÜME DÜŞEBİLİR

Fitch, Türkiye'nin büyümesinin 2023 yılında yüzde 4,3'e ulaşacağını tahmin eden kuruluş, 2024'e bu oranın yüzde 3'e düşebileceğini kaydetti. Yüksek enflasyonun Türkiye'nin temel riski olmaya devam ettiğini belirten kuruluş, "Kısmen siyasi nedenlerden dolayı, enflasyonu düşürmeye yönelik politika düzenlemelerinin büyüklüğü, kalıcılığı ve başarısı konusunda hâlâ belirsizlik var" uyarısında bulundu.

Fitch’in olası not yükselmesini sağlayabilecek faktörlere de değinilen açıklamada, mevcut politika normalleştirme ve yeniden dengelenme sürecinin sürdürülebilirliğine olan güvenin artması, bunun sonucunda enflasyonda sürekli bir düşüş de dahil olmak üzere makroekonomik istikrarın iyileşmesinin pozitif etki yapabileceği belirtildi.

Fitch, en son 13 Ağustos 2021’de Türkiye’nin kredi notunu “BB-” ve kredi notu görünümünü “durağan” olarak teyit etmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, 2 Aralık 2021’de ülkenin not görünümünü negatife çevirmişti.