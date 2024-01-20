Fitch'ten faiz mesajı: Hangi senaryo bekleniyor?

Fitch, merkez bankalarının 2024'teki faiz indirimlerinin sert olmayacağı öngörüsünde bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna göre, merkez bankaları 2024'te faiz indirimine başlayacak ancak bu indirimler ılımlı olacak. Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm'de yer alan 20 ekonomiden 19'unda faiz indirimi bekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimine yönelmesinin coğrafi olarak yaygın olacağını ancak indirimlerin sert olmayacağını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yılın sonunda faiz oranlarının hala Covid-19 salgını öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacağı aktarıldı.

Açıklamada, enflasyondaki son düşüşler ve ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen "güvercin" tondaki yorumların ardından bu sıkılaştırma döngüsünde Fed'den, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) veya İngiltere Merkez Bankasından (BoE) daha fazla faiz artışı beklenmediği belirtilerek, her bir bankanın 2024 sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiği kaydedildi.

"20 EKONOMİDEN 19'U FAİZ İNDİRECEK"

Faiz oranlarındaki değişimin yaygın olacağı ve Küresel Ekonomik Görünüm'de yer alan 20 ekonomiden 19'unda merkez bankalarının bu yıl faiz indirimi yapmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sadece Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı yapmasının beklendiği ifade edildi.

Faiz indirimlerinin coğrafi genişliğinin etkileyici olacağı belirtilen açıklamada, ancak boyutları ve hızlarının son 2 yıldaki agresif artışlara göre ılımlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, son sıkılaştırma döngüsünde politika faizlerindeki artışın tarihsel standartlara göre son derece hızlı olduğu, Fed ve BoE'nin faiz oranlarını 2021'deki dip seviyelerinden sırasıyla 525 baz puan ve 515 baz puan, ECB'nin ise 450 baz puan artırdığı anımsatıldı.

Fed, BoE ve ECB'den 2025 sonuna kadar sırasıyla 200 baz puan, 175 baz puan ve 150 baz puanlık kümülatif indirimler beklendiği belirtilen açıklamada, Fed'in bu yıl haziran veya temmuz ayından önce faiz indirimi yapmasının beklenmediği aktarıldı.

Açıklamada, Fitch'in finansal piyasalara kıyasla faiz indirimlerinin daha yavaş olmasını beklediğine işaret edilerek, 2024 sonuna kadar Fed ve ECB'nin yaklaşık 150 baz puan, BoE'nin ise 115 baz puan civarında indirim yapmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Fitch'in açıklamasında, "Bu durum, yapışkan ücret ve hizmet enflasyonunun merkez bankalarını çok hızlı faiz indirimi yapma konusunda temkinli hale getireceği yönündeki görüşümüzü yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.