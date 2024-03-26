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Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu değiştirdi

Fitch, Türkiye Varlık Fonu’ 'nun kredi notunu yükseltti. Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği bildirildi.

Ekonomi
  • 26.03.2024 15:11
  • Giriş: 26.03.2024 15:11
  • Güncelleme: 26.03.2024 15:16
Kaynak: AA
Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu değiştirdi
Fotoğraf: AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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