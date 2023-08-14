Fiyatı 'ufak ufak' artırılan şekere yeni zam: 24 TL'ye çıktı

Türkşeker, mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yaptı. Mayıs başında KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olan toz şeker, 14 Ağustos'ta gelen yeni zamla 24 TL'ye çıktı. Böylece şeker son 14 haftada yüzde 30 zamlandı.

Gıda fiyatlarına ardı ardına gelen zamlardan şeker de nasibini alıyor.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına mayıs ayından bu yana 9 kez zam yaptı. Türkşeker tarafından 8 Mayıs'ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos'ta 24 TL'ye çıktı. Böylece şeker son 14 haftada toz şekerin toptan fiyatı yüzde 29,7 zamlandı.

Ancak Türkşeker, bu sefer zam uygulamasında farklı bir yol tercih ediyor. Önceki yıllarda tek seferde yaptığı zamları son dönemde haftalara yayarak ufak ufak yapmaya başladı.

8 Mayıs'ta 18,5 TL olan KDV hariç toz şeker fiyatı 16 Mayıs'ta yüzde 1 zamlanarak 18,69 TL oldu. Ardından 5 Haziran'da yüzde 4,36 artışla 19.5 TL olan toz şekerin fiyatı, 10 Temmuz'da yüzde 7,7 zamla 21 TL'ye çıktı. İki hafta sonra 24 Temmuz'da Türkşeker yeniden toz şekere yüzde 2.4 zam yaparak 21,5 TL'ye yükseltti. 31 Temmuz'da ise yüzde 3,5 zamlanan toz şekerin kilogram fiyatı KDV hariç 22,25 TL oldu.

AĞUSTOSUN İLK İKİ HAFTASINDA İKİ AYRI ZAM

Türkşeker, ağustos ayının ilk iki haftasında da şekere iki ayrı zam yaptı.

Önce 7 Ağustos'ta yüzde 3,8 artış ile toz şekerin fiyatı 23,10 TL olurken, 14 Ağustos itibarıyla yüzde 3,9 daha zamlanarak 24 TL'ye yükseldi. Böylece, mayıstan bu yana Türkşeker, toz şeker fiyatlarına "küçük küçük" yaklaşık yüzde 30 zam yaptı.

Sektör paydaşları, önümüzdeki haftalarda da Türkşeker'in bu şekilde şeker zamlarına devam edeceği beklentisinin piyasada hakim olduğunu ve mevcut fiyatların 27 TL'ye kadar çıkabileceğini iddia ediyor.